Ученые Якутии задумались о возвращении настоящего молока на прилавки

Якутск, , 07:53 — REGNUM Ключевой вопрос, который предстоит решить ученым и промышленникам для возвращения настоящего молока на прилавки магазинов, — подготовка квалифицированных специалистов. С этой целью в Якутской государственной сельскохозяйственной академии провели курсы «Современная технология производства и маркировка молока и молочной продукции», сообщает пресс-служба вуза.

«Знак качества ГОСТ, который требует постоянного повышения квалификации, не устоял в конкуренции с любительским розливом молока и сметаны», — констатировали в академии перемены в молочном производстве после распада Советского Союза.

Ученые и педагоги рассчитывают, что совместная работа с предприятиями позволит преодолеть сложившуюся ситуацию. Слушателями разработанных в академии курсов стали руководители управлений сельского хозяйства, фермеры, технологи молока.

Им представили программу, объединяющую обучение по нескольким направлениям: совершенствование ассортимента и технологии творога и творожных продуктов, особенности требований ТР ТС 021/2011, 022/2011, 03/2013 к маркировке продукции, направления развития технологии кисломолочных продуктов, продуктовый расчет при производстве молочных продуктов и другим.

В рамках этого курса проведены практические занятия с выездом в ведущие предприятия Якутии: «Сахаагропродукт», «Якутский Гормолзавод», а также на «Молочный завод» села Партизан Намского улуса.

Ранее участники конференции в Якутии обсудили глобальные вызовы, стоящие перед коренными народами Севера.

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