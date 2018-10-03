День германского единства стал днем открытых дверей в мечетях Германии

Берлин, , 08:01 — REGNUM 3 октября, в годовщину объединения Германии, в стране проходит день открытых мечетей, передает телеканал N-TV.

В акции участвуют сотни мусульманских общин по всей Германии. В мечетях проходят экскурсии, беседы, выставки.

В центральной мечети Кёльна состоится главное мероприятие. Выбор этого места вызвал критику со стороны общественности, поскольку эта мечеть была торжественно открыта во время государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию 29 сентября. Она принадлежит турецкой религиозной ассоциации Ditib, которая критикуется за близость к Анкаре и ее политике.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжества в честь Дня германского единства проходят с 1 по 3 октября. Сегодня в стране отмечается главный праздник — в этот день в 1990 году Германская Демократическая Республика (Восточная Германия) вошла в состав Федеративной Республики Германия.

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