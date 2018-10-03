Прокуратура Кузбасса организовала проверку сообщений о загрязнении реки

Кемерово, , 07:48 — REGNUM Информация СМИ о загрязнении реки Кундат в Кемеровской области заинтересовала сотрудников прокуратуры. Об этом сообщили в среду, 3 октября, в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой области организована проверка сведений, размещенных в СМИ о загрязнении реки», — отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что Кемеровскому природоохранному прокурору и прокурору Тисульского района уже поручена проверка исполнения природоохранного законодательства.

3 августа в администрации Кемеровской области сообщили ИА REGNUM, что за загрязнение реки Кия и её притока Кундат в Тисульском районе к ответственности могут привлечь золотодобывающие компании.

Отмечалось, что поводом для возбуждения административных дел стали результаты работы спецкомиссии, которая проверяет золотодобытчиков на предмет загрязнения водоёма.

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