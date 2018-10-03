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В Екатеринбурге церковь снесут ради трамвайной линии

Общество

Но вначале её предстоит выкупить у епархии. Мэрия подала в суд

Екатеринбург, 3 октября 2018, 07:36 — REGNUM  В Екатеринбурге ради трамвайной линии до Верхней Пышмы могут снести церковь. Но вначале её предстоит изъять у РПЦ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновники собирались выкупить у РПЦ церковь на проспекте Космонавтов и затем её снести. Причиной является то, что культовый объект расположен в том месте, где по проекту должна пройти скоростная трамвайная линия до Верхней Пышмы.

Договориться с епархией не удалось. И мэрия подала в арбитражный суд Свердловской области заявление об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд путём выкупа. Это произошло 21 сентября. Заявление уже принято к производству. На 29 октября назначено предварительное заседание.

Напомним, трамвайная ветка планировалась уже много лет. Сейчас сообщение между двумя городами затруднено частыми автомобильными заторами. В 2018 году будет начато строительство линии. Сдать её могут уже к 2020 году. Создание линии даст возможность пустить скоростной трамвай и позволит жителям Верхней Пышмы быстрее добираться до Екатеринбурга и обратно.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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