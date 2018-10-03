ФАС намерена бороться с незаконной рекламой онлайн-казино в интернете

Москва, , 07:36 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет наказывать интернет-ресурсы, которые незаконно размещают у себя запрещенные в России онлайн-казино, сообщает 3 октября «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.

«ФАС усмотрела признаки нарушения законодательства при продвижении услуг онлайн-рулеток и намерена возбудить дело против администраторов ресурсов, на которых появляются такие ролики», — говорится в сообщении.

Вместе с тем к ответственности могут быть привлечены и артисты, которые снимаются в такой незаконной рекламе.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала в России 22 тыс. ресурсов с незаконными онлайн-играми.

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