Среда, 3 Октября 2018 года
08:27:58 МСК

ФАС намерена бороться с незаконной рекламой онлайн-казино в интернете

Общество

К ответственности могут быть привлечены и снимающиеся в незаконной рекламе артисты

Москва, 3 октября 2018, 07:36 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет наказывать интернет-ресурсы, которые незаконно размещают у себя запрещенные в России онлайн-казино, сообщает 3 октября «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.

«ФАС усмотрела признаки нарушения законодательства при продвижении услуг онлайн-рулеток и намерена возбудить дело против администраторов ресурсов, на которых появляются такие ролики», — говорится в сообщении.

Вместе с тем к ответственности могут быть привлечены и артисты, которые снимаются в такой незаконной рекламе.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала в России 22 тыс. ресурсов с незаконными онлайн-играми.

Читайте подробнее: В России стали чаще блокировать сайты с интернет-казино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить