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Российские военные подарили тетради и ранцы школьникам Хомса

Общество

В настоящее время в Сирии продолжают действовать небольшие разрозненные бандформирования

Дамаск, 3 октября 2018, 07:34 — REGNUM  Российские военнослужащие провели благотварительную акцию в сирийском городе Хомс, который сильно пострадал во время войны с членами незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов.

По его словам, военные встретились с учениками одной из местных школ, и подарили им тетради, ранцы, альбомы, карандаши, ручки и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сирии продолжают действовать небольшие разрозненные бандформирования. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку территорий от террористов.

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Война в Сирии
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