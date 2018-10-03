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Челябинский университет посетила делегация одной из школ Северной Кореи

Общество

Педагоги из Пхеньяна ознакомились с системой непрерывного образования

Челябинск, 3 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Делегация педагогов из Моранбонской средней школы №1 (Пхеньян) посетила Челябинский государственный университет (ЧелГУ) для погружения в вопросы вузовского обучения, сообщила пресс-служба вуза.

Северокорейскую делегацию с участием руководителя Департамента по делам Европы Комитета по культурным связям с заграницей Цой Ги Хоном приняла ректор ЧелГУ Диана Циринг.

Отмечается, что педагоги из Пхеньяна проявили интерес к программам обучения и системе непрерывного профессионального образования ЧелГУ, которая позволяет готовить специалистов со школьной скамьи до защиты докторской диссертации.

Моранбонская школа расположена в центре столицы КНДР. Изначально это учреждение предназначалось только для обучения девочек, однако с 1995 года в школе начали учиться и мальчики. В настоящее время учащимися одной из лучших школ Пхеньяна являются 950 ребят. Основное внимание при обучении уделяется естественным наукам. В ходе визита на Южный Урал делегация также посетила челябинские школы, лицеи и колледжи.

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