Забайкальским ветеранам посоветовали меньше смотреть политические программы

Чита, , 06:58 — REGNUM Весьма своеобразно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём пожилого человека министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов. Как сообщает «Чита.ру», чиновник порекомендовал уважаемым людям «меньше смотреть политические программы», так как, по его мнению, ветераны без просмотра программ про политику прожить не могут.

«Будьте всегда здоровы, самое главное — будьте здоровы в сознании. Я бы порекомендовал меньше смотреть политических передач, больше чего-то интересного, познавательного», — заявил министр.

Пожелав счастья, здоровья и дав ветеранам обещание «мы вам обязательно поможем», Сергей Давыдов даже выслушал несколько вопросов. Бывшие воины, победившие фашизм, пожаловались на нехватку терапевтов в районах края, неудобную маршрутизацию в больницах и незавершённый ремонт в госпитале для ветеранов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Забайкальцы на свои средства построили и направили на фронт танковую колонну «Комсомолец Забайкалья», бронепоезд «Зоя Космодемьянская», артиллерийскую батарею «Артиллерист Забайкалья», авиаэскадрилью «Забайкальский комсомолец» и другие.

В Читинской области было размещено около 100 военных госпиталей.