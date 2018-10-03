За 2018 год Испанию посетили более 850 миллионов российских туристов

Москва, , 04:35 — REGNUM Число туристов из России, посещающих Испанию, продолжает увеличиваться и за восемь месяцев этого года достигло 854 тысяч человек, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР отмечает, что в целом Испанию стали посещать меньше иностранных туристов, однако доходы от туризма в стране растут. За первые восемь месяцев 2018 года в Испании побывали более 57 млн иностранных туристов.

В первую тройку лидеров по посещениям Испании входят туристы из Великобритании, Франции и Германии. Россия же входит в топ-10 по прибытию туристов в Испанию. За восемь месяцев этого года Испанию посетили 854,6 тыс. туристов, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР наиболее популярным направлением туризма в России за прошедшие месяцы 2018 года является Турция. Так, например, за 2018 год турецкую Анталью посетили более четырех миллионов туристов из России.

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