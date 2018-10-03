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В Польше задержали размахивавшего топором украинца

Общество

Житель Украины ранил трех жителей Собене-Езьори

Варшава, 3 октября 2018, 04:23 — REGNUM  Гражданин Украины задержан в городе Собене-Езьори (Польша) после нападения на прохожих с топором, сообщает RMF24.

Нападение произошло 2 октября на улице Дуже Рынек. 35-летний мужчина напал с топором на людей, в результате чего пострадали три человека.

Злоумышленник, которым оказался украинский гражданин, был задержан. Двое из трёх пострадавших были госпитализированы, но вскоре самостоятельно покинули медучреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на пункте пропуска Гребенное был задержан гражданин Украины, у которого польские таможенники обнаружили незадекларированную картину Марка Шагала.

Читайте подробнее: Польские пограничники задержали гражданина Украины с картиной Марка Шагала

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Украины заняли второе место по «влиянию» на польскую экономику

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Украина и Польша
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