В Польше задержали размахивавшего топором украинца

Варшава, , 04:23 — REGNUM Гражданин Украины задержан в городе Собене-Езьори (Польша) после нападения на прохожих с топором, сообщает RMF24.

Нападение произошло 2 октября на улице Дуже Рынек. 35-летний мужчина напал с топором на людей, в результате чего пострадали три человека.

Злоумышленник, которым оказался украинский гражданин, был задержан. Двое из трёх пострадавших были госпитализированы, но вскоре самостоятельно покинули медучреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на пункте пропуска Гребенное был задержан гражданин Украины, у которого польские таможенники обнаружили незадекларированную картину Марка Шагала.

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