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Анталью посетило рекордное число российских туристов

Общество

Такого количества туристов из одной страны в Анталье не было никогда

Москва, 3 октября 2018, 03:59 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года турецкий курорт Анталью посетили около 4,13 млн российских туристов, сообщает 3 октября пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что ранее Анталью не посещало более четырех миллионов граждан России даже за год. При этом российские туристы продолжают посещать курорт. Кроме того, в Анталье до этого года туристы ни одной стороны не посещали город в количестве больше четырех миллионов человек.

«Для сравнения: турпоток из Германии, которая по итогам 9 месяцев 2018 года стала второй по количеству прибытий в Анталью, меньше российского трафика более чем вдвое (1,8 млн прибытий, + 32,1% по сравнению с январем — сентябрем 2017 года)», — подчеркивает АТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, за летний сезон 2018 года лидером по проданным турпутевкам в России стала Турция. Второе место по популярности заняли внутрироссийские направления для туристов.

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Туризм
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