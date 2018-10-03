Российские туристы стали чаще посещать Солсбери после «отравления Скрипаля»

Москва, , 03:41 — REGNUM Британский город Солсбери, где произошло якобы отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стали чаще посещать российские туристы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает RT.

По ее словам, Солсбери и раньше привлекал туристов, так как недалеко от города находится знаменитый Стоунхендж, однако после инцидента со Скрипалями популярность города среди российских путешественников только выросла. Сейчас, по словам Ломидзе, посещение Солсбери и Стоунхенджа занимает первое-второе место по популярности среди российских туристов, приезжающих в Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Guardian заявила, что власти Солсбери задумались о ребрендинге города, так как инцидент с якобы отравлением Скрипалей может нанести вред репутации города среди туристов. Это заявление иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что таким образом на карте Соединенного Королевства могут появиться города «Нью-Химки» или «Новичок-сити».

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