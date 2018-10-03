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Дело Серебренникова ушло в суд

Общество

Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4. ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере

Дело Серебренникова ушло в суд
Sasha Kargaltsev
Кирилл Серебренников

Москва, 3 октября 2018, 01:35 — REGNUM  Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу «Седьмой студии» и направила материалы в Мещанский суд Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, экс-глава департамента господдержки искусства Минкульта Софья Апфельбаум, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродских. Им предъявлено обвинение по ч.4. ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Следственный комитет России объявил о завершении расследования по делу «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова. Все фигуранты дела обвиняются в организации преступной схемы, по которой были похищены 68 млн рублей бюджетных денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Кирилла Серебренникова направлено в Мещанский суд

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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