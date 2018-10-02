Hyundai отзывает 28,7 тысячи автомобилей в России

Москва, , 22:55 — REGNUM Официальный представитель корейской компании Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявил об отзыве 28 683 автомобилей из-за возможных проблем с топливным шлангом, сообщает 2 октября пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат автомобили Hyundai Creta, реализованные с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года. Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, либо при необходимости заменена трубка заливной горловины.

Ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.