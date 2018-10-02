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На Украине будут водить детей в Чернобыльскую зону отчуждения

Общество

Для этого на границе с зоной будет создан информцентр

На Украине будут водить детей в Чернобыльскую зону отчуждения
Amort1939
Чернобыль

Киев, 2 октября 2018, 22:07 — REGNUM  На границе Чернобыльской зоны отчуждения открылся информационный центр «Центр ПРИПЯТЬ.ком», сообщает 2 октября «Укринформ».

По словам директора центра Александра Сироты, в зоне отчуждения создан первый центр, который будет работать с гражданами. Центр планирует сотрудничать с местными школами, чтобы детям можно было посетить зону отчуждения, для них будут проводиться мастер-классы. Также центр позволит гражданам в ускоренном порядке получать пропуски на территорию зоны отчуждения.

Отмечается, что создание центра было инициировано государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны отчуждения. Указ обязывает правительство создать условия для возвращения в зону различных фирм и предприятий.

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Чернобыльская трагедия
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