Украинских жителей оставили без прививок от сибирской язвы

Киев, , 21:23 — REGNUM Правительство Украины не закупает вакцины против сибирской язвы, заявил директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита, сообщает 2 октября «Укринформ».

По его словам, если жители Украины хотят сделать прививку от сибирской язвы, то им придется делать это либо за свой счет, либо за счет работодателя. Курпита отметил, что на Украине существует 13,5 тыс. мест, где есть потенциальная опасность заражения болезнью. Также чиновник добавил, что последний раз заболевания сибирской язвы регистрировались в Черкасской области в 2012 году.

Напомним, ранее в Одесской области пять жителей заразились сибирской язвой от коровы.