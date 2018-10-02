Лучших отставных российских военных уводят за рубеж – кто и как?

Николай Ларин, , 23:40 — REGNUM

За долгие десятилетия финансовых и социальных потрясений, выпавшие на долю российской государственности в тяжелый переходный период, в обиход плотно вошло словосочетание «утечка мозгов». Со временем, по мере стабилизации ситуации в стране, отток человеческого капитала как минимум снизил темпы. Но не успели все выдохнуть с облегчением, как вслед за утечкой гражданских специалистов начался отток квалифицированных военных кадров.

Итак, прежде чем начать разбор ситуации с военными, выделим основные причины, определяющие желание специалистов из самых различных областей деятельности отправляться в другие, преимущественно западные, страны на поиски лучшей доли. Помимо очевидных, лежащих на поверхности причин (зачастую достаточно надуманных), таких как более высокая заработная плата, перспективы карьерного, профессионального и личностного роста, а также более высокий средний уровень жизни, есть еще одна, зачастую игнорируемая причина. Не всегда, но в подавляющем большинстве случаев желание сменить страну своей работы возникает не на пустом месте и не благодаря одной лишь мечте жить лучше — к этим субъективным факторам примешивается объективный механизм в лице широкомасштабной HR-компании, развёрнутой преуспевающими западными странами в менее развитых регионах. До недавнего времени Россия без всяких оговорок попадала в эту категорию, поэтому, учитывая накопленный научно-технический потенциал Советского Союза, испытывала на себе особенно сильный напор «хэдхантеров». Так почему же именно сейчас, когда положение дел в стране более или менее стабилизировалось, началась «охота» за военными специалистами?

Прежде всего, нужно отметить, что военным, как и гражданским людям, переходный период девяностых и даже начала двухтысячных годов дался очень тяжело. Однако, в отличие от гражданских, у которых всё-таки существовало некоторое подобие выбора стратегии выживания, включая возможность обучения и перемещения за границу, у военных, по большому счету, вариантов было всего два: оставаясь в рядах вооруженных сил, пытаться сохранить честь и достоинство офицера, выживать на скромное жалование или же уйти со службы, оставшись без средств и смыслов существования. Мысль о том, чтобы начать работать «по специальности» с иностранными компаниями, тогда еще никому даже не приходила в голову, ведь на волне инерционного мышления, оставшегося от советского прошлого, такая перспектива выглядела как откровенное предательство. Иностранцам же образ российского отставного военного, демонизированный западной и оплёванный отечественной пропагандой, тоже был малоинтересен. И только спустя долгие годы, когда жесточайший кризис в российской армии удалось успешно преодолеть, а военный престиж государства удалось восстановить на внешнеполитической арене, давно практикуемый на Западе бизнес пришел и в нашу страну.

Наибольшее влияние на изменение международного военного имиджа России, разумеется, оказала сирийская кампания, начатая в 2015 году. Уже после первых месяцев присутствия всем стало очевидно, что российской армии удалось не просто благополучно пережить кризис, а за кратчайший промежуток времени перестроиться и подготовиться к самым современным вызовам. Последующие события в Сирии из раза в раз доказывали, что это не мимолётное обманчивое впечатление, а реальное положение дел, которое пришло в войска всерьёз и надолго. Здесь же, среди бесконечных междоусобиц радикальных исламистских течений, впервые публично заговорили о явлении, давно обыденном для других стран, но тщательно избегаемом в России — частных военных компаниях. Именно они, а точнее, по факту единственная существующая «окологосударственная» ЧВК Вагнера, выполняли основную часть «грязной» работы, ценой больших потерь решая те задачи, которые, по разным причинам, не могли быть выполнены официальными военнослужащими.

В этой ситуации самое интересное даже не то отставание, с которым Россия ввела устоявшуюся общемировую практику использования частных наёмников, а реакция, с которой эту практику встретило российское общество. Несмотря на очевидные риски, а также неодобрение со стороны наиболее прогрессивной общественности, для значительной части россиян из числа бывших военнослужащих и ветеранов локальных войн служба в частных военных структурах стала единственной возможностью заработать приличные деньги. Возможно, именно эта особенность в конечном итоге привела к зарождению нового тренда — военного хэдхантинга.

По примеру структур, в своё время налаживавших переправку наиболее перспективных гражданских специалистов из России в страны первого мира, сегодня подобные же коммерческие структуры начинают активную работу по отбору, фильтрации и трудоустройству специалистов военной сферы. Примером такой структуры является компания Centurion, набирающая персонал в основном из числа отставных российских офицеров среднего и старшего звена, также обращая внимание и на другие страны постсоветского пространства. Со стороны может показаться, что это типичный пример полулегальной ЧВК, из-за ограничений законодательства зарегистрированной на Британских Виргинских островах, однако источники, близкие к силовым структурам, сообщают, что данная компания имеет английское происхождение и действует в интересах Короны. Но, несмотря на это, привлекательные условия службы и уровень материального вознаграждения таковы, что многие вчерашние российские офицеры, получив предложение работы и пройдя расширенное тестирование, охотно переходят под фактически юрисдикцию другого государства. И даже с учётом того, что наёмничество в России официально запрещено, это никак не может считаться сдерживающим фактором — юристы компании объясняют иностранным сотрудникам, как избежать уголовного преследования у себя на родине после прохождения службы.

Сложно не заметить, что такая ситуация является не совсем здоровой. Даже несмотря на то, что большинство коммерческих заказов, выполняемых традиционными ЧВК и «консалтинговыми агентствами» вроде Centurion, действительно носят исключительно деловой характер и не касаются вопросов большой политики, последняя всегда находится рядом с миром больших денег и интересами транснациональных корпораций, способных формировать собственные частные армии. Россия как современная страна, доказавшая свою способность действовать на международной арене в качестве самостоятельного игрока, не должна упускать сложившуюся рыночную возможность, когда в обществе буквально существует запрос на частные военные компании. Политика запретов, очевидно, ничего не даст, и единственным логичным решением назревающей проблемы является предоставление здоровой альтернативы в лице собственных компаний, способных к здоровой конкуренции на международном уровне. К сожалению, пока не будет принят закон о ЧВК, это просто невозможно юридически, и многие российские высококлассные специалисты так и будут вынуждены скрываться от своего государства, работая на чужие.