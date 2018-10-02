«Народ трезвеет, милорд» — соцсети о решении Лукашенко по поводу алкоголя

Минск, , 21:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя в торговой сети в период с 23:00 до 7:00. Подобное ограничение глава республики назвал «непродуманным решением». В социальных сетях мнения пользователей по этому поводу разделились, не обошлось и без иронических мемов.

Многие, скорее, поддержали президента. Они назвали решение Александра Лукашенко разумным. Также некоторые отметили, что одними лишь запретами многие проблемы решить невозможно.

https://www.facebook.com/V.Karyagin/posts/2124539460891236

https://twitter.com/KostinMax1/status/1047162067273306112

Другие же предположили, что отмена ограничения связана либо с потерей доходов от продажи алкоголя, либо с тем, что власти опасаются недовольства граждан. Ряд пользователей обратил внимание и на то, что для несовершеннолетних это имеет негативные последствия.

«Первое — теряют доход. Второе — опасаются недовольства», — считает Wasilij.

«Дети пьют, курят», — отмечает Зоя К.

Некоторые юзеры поделились, что были крайне удивлены решению президента отметить запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время.

https://twitter.com/mc_maxim/status/1047098177193684992

В сети также появились мемы, связанные с отменой ограничения. Юзеры использовали этот повод, трансформировав его по-новому при помощи иллюстрации из известной компьютерной игры про строительство и управление крепостей.

https://twitter.com/maxim_nm/status/1047112580332957696

Другие же отреагировали на новость более лаконично, вспомнив цитату из произведения братьев Стругацких «Трудно быть богом»:

«И герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, впятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности», — пишет Михаил В. в Twitter.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня, 2 октября, в администрации президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко принял решение отменить ограничение на продажу алкоголя в ночное время. В администрации отметили, что «спрос всегда находит предложение», а нелегальная продажа алкоголя может увеличить количество правонарушений и алкогольных отравлений, создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и расширить расход бюджетных средств. Ранее власти в качестве эксперимента решили ввести запрет на продажу алкоголя ночью с 1 октября в Минске и ряде районов страны.

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