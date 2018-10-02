Вторник, 2 Октября 2018 года
22:13:20 МСК

Подозреваемые в обстреле прохожего в Москве полицейские уволены со службы

Общество

Сотрудники отдела МВД по Даниловскому району были задержаны накануне

Подозреваемые в обстреле прохожего в Москве полицейские уволены со службы
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Москва, 2 октября 2018, 20:48 — REGNUM  Двое сотрудников полиции, подозреваемые в стрельбе из травматического оружия в свободное от службы время, уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщила 2 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, оба сотрудника к настоящему времени уволены со службы «по отрицательным мотивам».

Напомним, инцидент произошёл 30 сентября на Дербеневской улице в Москве. Молодой человек 1993 года рождения был госпитализирован с ранениями от травматического оружия.

По подозрению в причастности к нападению были задержаны лейтенант и старший сержант полициисотрудники отдела МВД по Даниловскому району.

В МВД ранее заявили, что в случае если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержаны полицейские, подозреваемые в стрельбе по прохожему

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить