В Днепропетровской области поставили огромный железный трезубец

Киев, , 20:18 — REGNUM Самый большой на Украине металлический герб страны установили в Днепропетровской области, сообщает 2 октября УНИАН.

Согласно сообщению, желтый трезубец из железа изготавливали в течение недели. Фигура была установлена на Герцевой горе возле села Петриковка рядом с 15-метровым флагштоком, на котором висит украинский флаг.

Напомним, в Днепропетровской области местные власти любят устанавливать «рекорды» за деньги налогоплательщиков. Так, ранее в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) установили флагшток высотой 72 м. При этом глава обладминистрации Юрий Голик отдельно подчеркнул, что флаг установлен на деньги налогоплательщиков.