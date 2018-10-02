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В Днепропетровской области поставили огромный железный трезубец

Общество

Очередной «рекорд» за деньги граждан

В Днепропетровской области поставили огромный железный трезубец
Иллюстрация: Twitter/ Днепропетровск
Самый большой железный Тризуб на Украине.

Киев, 2 октября 2018, 20:18 — REGNUM  Самый большой на Украине металлический герб страны установили в Днепропетровской области, сообщает 2 октября УНИАН.

Согласно сообщению, желтый трезубец из железа изготавливали в течение недели. Фигура была установлена на Герцевой горе возле села Петриковка рядом с 15-метровым флагштоком, на котором висит украинский флаг.

Напомним, в Днепропетровской области местные власти любят устанавливать «рекорды» за деньги налогоплательщиков. Так, ранее в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) установили флагшток высотой 72 м. При этом глава обладминистрации Юрий Голик отдельно подчеркнул, что флаг установлен на деньги налогоплательщиков.

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