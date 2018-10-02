В 2018 году Россия оказалась на втором месте по популярности у туристов

Москва, , 20:07 — REGNUM В летнем сезоне 2018 года Россия заняла второе по количеству проданных в стране туристических путевок. Об этом сегодня, 2 октября, заявила журналистам директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе.

По объему продаж туристических путевок в России лидирует Турция. Российское направление — на втором месте.

Затем идут Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия.

По словам Ломидзе, то что российское направление туризма оказалось на втором месте — это настоящий прорыв. Она напомнила, что ранее сегмент организованного туризма занимал в России не более 10−15%, от общего числа приезжающих в страну. В нынешнем году услугами туристических операторов воспользовались 2,5 млн человек.

Стоит отметить, что в Крыму в этом году отдохнули более 6 млн туристов. Это на 30% больше, чем в 2017 году.