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Мусорный коллапс в Челябинске: «Ситуация переломлена, но остаётся сложной»

Общество

Власти мобилизуют все возможные ресурсы

Мусорный коллапс в Челябинске: «Ситуация переломлена, но остаётся сложной»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тлеющий мусор

Челябинск, 2 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Власти мобилизуют все возможные ресурсы для окончательного преодоления последствий мусорного коллапса в Челябинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

Как отметил губернатор Борис Дубровский, сейчас практически в антикризисном режиме идёт перестройка всей системы управления вывозом отходов за пределы города. По его словам, ситуация уже переломлена, но остаётся сложной. Сейчас есть положительная динамика и стоит задача мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы её закрепить и окончательно решить проблему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск получит дополнительно 20 млн рублей и 20 мусоровозов. Мусорный коллапс возник 11 сентября после закрытия городской свалки. Часть перевозчиков отказались вывозить отходы на другие полигоны. Дубровский назвал такое поведение перевозчиков шантажом с целью заставить власти снова открыть свалку.

Сейчас нерадивым перевозчикам нашли замену. Город очищают от многодневных завалов.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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