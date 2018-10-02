Правительство Индии одобрило проекты по развитию пограничной инфраструктуры

Нью-Дели, , 20:00 — REGNUM Центральное правительство Индии одобрило финансирование 60 проектов по развитию инфраструктуры пограничных районов в размере 86 млрд. рупий (около 1.2 млрд. долларов). Эти проекты будут предназначены для удовлетворения особых потребностей людей, живущих в данных районах, — заявили журналистам представители министерства внутренних дел Индии. Сообщается, что данные проекты будут реализовываться в 11 штатах, имеющих общие границы с Пакистаном, Непалом, Китаем, Бутаном, Мьянмой и Бангладеш. По информации индийского новостного агентства «Джагран», в рамках плана будут построены дороги, школы, центры медико-санитарной помощи. Они также будут направленны на развитие туризма и спорта. Также будут построены вертолетные площадки в отдаленных и труднодоступных районах.