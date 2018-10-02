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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева

Общество

79-летний народный артист РФ Роман Андреевич Карцев скончался в Москве 2 октября

Москва, 2 октября 2018, 19:21 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Романа Карцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В этот скорбный час примите (родные и близкие Романа Карцева) мои соболезнования и слова искренней поддержки», — говорится в телеграмме главы государства.

По словам российского лидера, Карцев, скончавшийся 2 октября в Москве, был артистом удивительного обаяния и чувства юмора.

Путин напомнил, что зрители ценили артиста за «творчество, преданность искусству, профессионализм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 79-летний народный артист РФ Роман Андреевич Карцев скончался в Москве 2 октября.

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