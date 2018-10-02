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Пакистанские шахтеры потребовали от властей страны прекратить импорт угля

Общество

Представители горнодобывающей промышленности Пакистана потребовали у правительства прекратить импорт угля, так как это разрушает отрасль

Пакистанские шахтеры потребовали от властей страны прекратить импорт угля
James St. John
Антрацитный уголь

Исламабад, 2 октября 2018, 20:18 — REGNUM  В ходе совместной пресс-конференции в столице провинции Хайбер-Пахтунхва Кветте представители горнодобывающих профсоюзов, а также председатель Торговой палаты Кветты Хаджи Джума Хан Бадазаи потребовали у премьер-министра страны прекратить импорт угля.

По словам шахтеров и предпринимателей, ежегодно в Белуджистане, поставляющем половину всего пакистанского угля, добывается два миллиона тон этого ресурса. Несмотря на то, что провинция обладает богатыми запасами высококачественного угля, правительство, «тратит огромные деньги» на закупки за границей. Ежегодно Пакистан импортирует более 10 миллионов тон угля.

По словам горняков, миллион домашних хозяйств зависит от добычи угля в стране, угольные разработки составляют основу экономики Белуджистана. «Если нас закроют, премьер-министру не удастся построить пять миллионов домов в стране», — добавили со ссылкой на амбициозную программу премьера шахтёры.

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Зарубежная хроника
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