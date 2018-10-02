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Трон для нового императора Японии прибыл в Токио на год раньше срока

Общество

Монументальный императорский трон для коронации нового императора Японии прибыл в Токио из древнего императорского дворца в Киото на год раньше времени

Токио, 2 октября 2018, 19:11 — REGNUM  Наследный принц Нарухито станет следующим императором Японии 1 мая 2019 года, однако императорский трон для коронации из древнего императорского двора в Киото уже прибыл в Токио. В последний раз он использовался в 1990 году нынешним императором Акихито и с тех пор находился в старом киотском дворце. Как сообщает японская новостная газета «Майнити симбун», Такамикура или «Хризантемовый трон» будет использоваться в октябре 2019 года, когда Нарухито официально объявит о своем престолонаследии. Новый император взойдет на семиметровую конструкцию, украшенную золотом и драгоценностями, чтобы торжественно объявить о восхождении на престол перед гостями со всего мира. 58-летний Нарухито станет 126-м императором одной из старейших мировых монархий. Он станет первым императором Японии, родившимся после Второй мировой войны.

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Зарубежная хроника
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