Трон для нового императора Японии прибыл в Токио на год раньше срока

Токио, , 19:11 — REGNUM Наследный принц Нарухито станет следующим императором Японии 1 мая 2019 года, однако императорский трон для коронации из древнего императорского двора в Киото уже прибыл в Токио. В последний раз он использовался в 1990 году нынешним императором Акихито и с тех пор находился в старом киотском дворце. Как сообщает японская новостная газета «Майнити симбун», Такамикура или «Хризантемовый трон» будет использоваться в октябре 2019 года, когда Нарухито официально объявит о своем престолонаследии. Новый император взойдет на семиметровую конструкцию, украшенную золотом и драгоценностями, чтобы торжественно объявить о восхождении на престол перед гостями со всего мира. 58-летний Нарухито станет 126-м императором одной из старейших мировых монархий. Он станет первым императором Японии, родившимся после Второй мировой войны.