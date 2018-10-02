Челябинску снова выделяют средства на борьбу со свалками

Челябинск, , 18:56 — REGNUM Челябинск получит дополнительные средства на борьбу с мусорным коллапсом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего городу будет дополнительно передано 20 мусоровозов. Также муниципалитет получит 20 млн рублей.

Как отмечают местные жители, несмотря на заявления властей об успехах в борьбе с мусором, свалки в городе по-прежнему встречаются в изобилии. Горожане жаловались на них в том числе и в областное правительство. Больше всего жалоб было из Калдининского и Курчатовского районов.

Напомним мусорный коллапс в Челябинске начался 11 сентября. Пока целиком справиться с его последствиями не удалось, даже несмотря на привлечённые из других муниципалитетов области, а также из Курганской области и Зауралья мусоровозы. СКР возбудил уголовные дела по факту халатности и захламления города.