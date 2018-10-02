В Руанде обнаружено кладбище: тысячи людей, погибших в геноциде 1994 года

Кигали, , 19:33 — REGNUM Руандийские чиновники обнаружили тела 5400 жертв геноцида 1994 года. По словам исполнительного секретаря организации лиц-жертв геноцида IBUKA Нафтала Ахишакие, тела погибших были выкопаны из 26 кладбищ в районах Масака и Кикукиро.

Об этих неизвестных ранее массовых захоронениях чиновникам рассказал один из местных жителей, являвшийся свидетелем геноцида населения 1994 года.

Ахишакие настаивает на том, чтобы поиски новых захоронений продолжались. По информации новостного агентства Habari leo, в Руанде с апреля 2018 года было найдено 18 000 тел.

В 1994 году за 100 дней погибло более 800 000 тутси и хуту в результате массового геноцида в Руанде.