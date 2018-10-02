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Подозреваемый в даче взятки полковнику Захарченко помещён под арест

Общество

Валерий Маркелов заключён под стражу на два месяца

Москва, 2 октября 2018, 18:45 — REGNUM  Басманный суд Москвы на заседании 2 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для соучредителя группы компаний «1520» Валерия Маркелова, задержанного ранее в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил поместить Маркелова под арест на два месяца — до 1 декабря 2018 года.

Напомним, Валерий Маркелов был задержан в Сочи по подозрению в передаче взятки бывшему замначальника антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко. Сам полковник в настоящее время находится под стражей в рамках уголовного дела о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Совладелец «1520» подозревается в даче взятки полковнику Захарченко

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Дело Захарченко
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