В Карачаево-Черкесии решили выплачивать семьям пособие на второго ребенка

Черкесск, , 18:32 — REGNUM С 2019 года в Карачаево-Черкесии будет осуществляться еще одна мера поддержки семьям, в которых родится второй ребенок. Кроме положенного им материнского капитала, который предоставляется из федеральной казны, родители при появлении второго малыша получат еще и региональную единовременную выплату.

Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 2 октября в его пресс-службе. На совещании с членами правительства он поручил детально проработать этот вопрос вместе в парламентом. По словам Темрезова, региональные выплаты за второго ребенка должны послужить росту рождаемости в республике.

Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесии поддержка оказывается семьям с тремя детьми. Они получают 9,23 тыс. рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста полутора лет. Кроме того, таким семьям положен земельный участок для строительства индивидуального жилья. При рождении четвертого или последующего ребенка его родители получают 105 тыс. рублей в качестве регионального материнского капитала.

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