Автокефалия и РПЦ: без гнева, пристрастия и личного интереса

Игорь Бекшаев, , 18:43 — REGNUM

Русская православная церковь в связи с нынешними событиями на Украине сейчас переживает нелегкие времена. От предстоящих решений церковного руководства зависят судьбы миллионов живых людей. Вопросы поставления, устроения и организации церковной власти весьма архаичны, местами довольно путаны, что позволяет при недобросовестном их толковании интерпретировать сторонами, каждой из них, в свою пользу. А также позволяет дилетантам, бегло ознакомившись или даже вовсе не ознакомляясь с документами, на которые ссылаются противные стороны, выдавать готовые рекомендации.

В некоторых СМИ и особенно в блогах заинтересованные стороны скармливают дилетантам «подборки», склоняющих их либо к «принятию неизбежного», либо разъясняющих происходящее в свете «отступления от православия», особенно с учетом очевидного потепления в последние годы в отношениях между Москвой и Ватиканом. В итоге так называемая критика действий Синода РПЦ и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, развернувшаяся вокруг всего этого, критикой, по сути, не является. Она страдает избирательным подходом к фактам и документам. Известно и то, что в Церкви среди духовенства, да и не только его, много людей обиженных. Одни на то, что церковная власть не соответствует их представлению (каковое обычно складывается после прочтения нескольких брошюр о том, как надо бороться с бесами, держась святых канонов) о правильной церковной власти. Других не оставляет в покое «денежный вопрос», а также проблема архиерейского произвола на местах. Третьи по разным причинам впали в немилость и, будучи отодвинутыми от официального рупора, сделались рупором неофициальным. Они выражают свою обиду тем, что валят в кучу и без разбора все, что может походить на «критику», и это делает их в глазах читателей толкователями православия, в каких бы деталях в текущий момент оно не было явлено «неположенным образом».

Не все эти обиды безосновательны. Многое, очень многое и давно требует тщательнейшего рассмотрения и серьезнейшей критики. Однако тщательность и серьезность не подразумевает обид и личной заинтересованности. Лишь оставив личный интерес в каком-либо деле можно решить его положительно. Это и есть христианская любовь — включить вопрос в сферу своего внимания и решать его, не подразумевая для себя никакой выгоды в его положительном исходе. Иное ничем не отличается от языческого (не в смысле поклонения языческим богам, а обиходного, «народного», общепринятого) понимания человеческих отношений, как «дашь на дашь», взаимовыгодного или даже просто выгодного для себя, без всякой взаимности. В противном случае появляется «письмо попа Макара», гуляющее сейчас по сети, которое довольно характерно отражает не только уровень «обиженных», но и уровень внутренних проблем в Церкви. Составитель его от лица, как сам считает, многих других обиженных сообщает, что «духовенство своей огромной подводной частью поддерживает автокефалию Церкви Украины. И тому несколько причин. Первая — обида, замешанная на злорадстве».

Но все-таки речь в основном про деньги, произвол архиереев и надежде, что появление автокефальной Церкви на Украине позволит задвинуть в России «засевших» тут «украинских попов». Думается, что в ответ не грех появиться и «письму мирянина Пафнутия» с жалобой в свою очередь на «попа Макара», что тот «не так» служит, обдирает мирян на требах, да много чего еще. Личный интерес во всем — вот основная проблема в Церкви: что я от этого получу? Прощение грехов больше интересует «мирян». Милость архиерея — духовенство. Что делает, кстати, «мирян» менее меркантильно настроенными. Вопрос об автокефалии в этой связи вызывает злорадство, и само уже оно находит, как говорят, «живой отклик», на полном серьезе распространяется из блога в блог и большей частью в среде обиженного духовенства, обычно безгласного, лишь в периоды обострений вопиющего — не к небесам, конечно, а к начальству, полагая, видимо, что это самый удобный момент для такого двусмысленного шантажа. Хотя очень трудно представить себе, чтобы эти люди, выносящие свою «критику» на свет Божий, решали проблемы лучше, чем это делается в Чистом переулке.

Личный интерес, подразумеваемый во всем, выдает в них людей, заслуживающих и таких архиереев, которым они боятся в глаза сказать свою правду, и ту паству, под которую они пытаются (часто безуспешно) подстроиться. По счастью, это далеко не все, наверное, даже не большинство. В любом случае оглядываться на такую «критику» смысла никакого нет. Какое еще может быть «злорадство» по поводу происходящего на Украине, когда на кону мирная жизнь, да вообще жизнь миллионов людей? При том, что канонически вопросы и здравый смысл сейчас на стороне Русской православной церкви и ее руководства. Примешивать же сегодня к украинскому вопросу все прочие проблемы управления в Церкви, стараясь как можно больше запутать ситуацию, — совершенно безответственно. Ситуация достаточно тяжелая, требующая осторожности. Пока и московский патриарх, и Синод, и епископат Украинской православной церкви Московского патриархата оценивают ситуацию вполне адекватно и адекватно же реагируют.

Говорить о том, что проблема запущена, наверное, можно. Задним числом вообще можно объяснять все сегодняшнее, не углубляясь в анализ. Но если беспристрастно смотреть в прошлое, то трудно углядеть момент, требовавший очевидных безошибочных профилактических действий. Сейчас же важно не допустить двух основных ошибок. Требуется сохранить мир и не дать сделаться Фанару бледной и жалкой тенью Римского епископа.