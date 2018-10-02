Время работы станций «серой» ветки метро в Москве сократят до конца ноября

Москва, , 18:21 — REGNUM Время работы пяти станций Серпуховской-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет сокращено на полчаса. Об этом 2 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняется, с сегодняшнего дня и по 21 ноября будет изменён режим работы участка линии от станции «Чеховская» до станции «Петровско-Разумовская».

"Станции «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская» будут закрываться на полчаса раньше — с 00:30», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 00:30 ежедневно поезда на «серой» ветке будут курсировать только на участках между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Чеховская», а также между станциями «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская».

При этом между станциями «Владыкино» и «Петровско-Разумовская» поезда будут следовать с увеличенными интервалами.

Сообщается, что ограничения вводятся в связи с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии.