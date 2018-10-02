Судебные приставы изъяли у должников Подмосковья свыше 24 млрд рублей

Красногорск, , 18:29 — REGNUM В Подмосковье с начала 2018 года судебные приставы взыскали долгов на сумму более 24 млрд рублей. Об этом заявил заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Сергей Титов. По сообщению «Радио 1», он отметил, что всего на исполнении находилось свыше 3 млн исполнительных производств. Проверено было 50% из них.

«Если говорить по категориям, то судебными приставами Подмосковья взыскано штрафов ГИБДД более чем на 636 млн рублей, задолженности по налогам — почти 5 млрд рублей, по ЖКХ — свыше 1,2 млрд рублей, алиментов — 546 млн рублей, кредиторской задолженности — более 3 млрд рублей. Задолженности по заработной плате взыскано почти 200 млн рублей в пользу граждан», — пояснил Титов.

Он также сообщил, что в отношении должников были применены разные меры принудительного исполнения. Например, свыше 95 тыс. человек ограничили в праве выезда из РФ, около 9 тыс. — в праве управления транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало сентября 2018 года около 20 тыс. жителей Москвы были ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов по различным категориям исполнительных производств. Кроме того, с должников было взыскано свыше 384 млн рублей по алиментным обязательствам.

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