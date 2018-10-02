Долги в Зауралье: отопительный сезон под угрозой?

Курган, , 18:11 — REGNUM Село Садовое в Кетовском районе Курганской области едва не осталось без тепла: ответственное за снабжение ООО «Уральская энергия — Зауралье» задолжало за газ более 2,5 млн рублей. Под угрозой срыва своевременная подача тепла и в областном центре: администрация отодвигает сроки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постановление о подаче тепла в жилые здания руководитель администрации Кургана Андрей Потапов подписал 2 октября. Однако, как уточнили в гордепартаменте ЖКХ, это не означает, что батареи станут теплыми сразу во всех домах. Ориентировочно период подключения затянется до 12 октября.

Пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания» сообщает, что тепло будет подаваться в здания, в которых проведены подготовительные работы, в том числе, гидропневматическая промывка и гидравлические и испытания.

Напомним, как писало ранее ИА REGNUM, по данным Курганской генерирующей компании готовность жилищного фонда к зиме по состоянию на 25 сентября 2018 года составила 45%, тогда как в пресс-службе мэрии говорили о 86,1%.

Помимо халатности управкомпаний, еще одна проблема региона накануне зимы — долги за теплоносители. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации АО «Газпром межрегионгаз Курган», на 28 сентября в Курганской области за долги было приостановлено газоснабжение более чем 1300 абонентам . За компаниями-должниками ведет надзор прокуратура: ООО «Уральская энергия — Зауралье» погасила задолженность только после вмешательства надзорного ведомства, едва не оставив без тепла целый населённый пункт.

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