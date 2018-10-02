Волгоградских подростков оградили от вейпов штрафами

Волгоград, , 18:08 — REGNUM Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 2 октября приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет и вейпов детям. Инициатором закона стала прокуратура Волгоградской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Поправки внесены в региональный закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области». Теперь подросткам запрещено заходить в магазины, где продаются вейпы и электронные сигареты. Предприниматели должны будут не только повесить соответствующие таблички, но и сообщить в полицию, если дети все-таки зайдут в такой магазин.

«Неисполнение этих обязанностей повлечет административную ответственность в виде штрафа в размере от пяти до пятидесяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Закон уже подписан губернатором. Он вступит в силу 7 октября.