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Волгоградских подростков оградили от вейпов штрафами

Общество

В Волгоградской области введен запрет на продажу электронных сигарет детям

Волгоград, 2 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 2 октября приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет и вейпов детям. Инициатором закона стала прокуратура Волгоградской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Поправки внесены в региональный закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области». Теперь подросткам запрещено заходить в магазины, где продаются вейпы и электронные сигареты. Предприниматели должны будут не только повесить соответствующие таблички, но и сообщить в полицию, если дети все-таки зайдут в такой магазин.

«Неисполнение этих обязанностей повлечет административную ответственность в виде штрафа в размере от пяти до пятидесяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Закон уже подписан губернатором. Он вступит в силу 7 октября.

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