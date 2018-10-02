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Сальвини пообещал расселить обитателей цыганских лагерей по квартирам

Общество

Граждане, которые имеют право на поддержку государства в решении жилищного вопроса, получат эту поддержку, сказал вице-премьер Италии

Сальвини пообещал расселить обитателей цыганских лагерей по квартирам
Михай Мункачи. Цыганский табор. 1873

Неаполь, Италия, 2 октября 2018, 17:19 — REGNUM  Все цыганские лагеря в Италии должны быть закрыты, заявил во вторник 2 октября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает Askanews.

Вице-премьер отметил, что из 160 тысяч цыган, находящихся в Италии, лишь 20% живут в лагерях, и проблема не носит этнического характера.

Те граждане, которые имеют право на поддержку государства в решении жилищного вопроса, получат эту поддержку, добавил Сальвини.

Ранее глава МВД после ряда сообщений о правонарушениях со стороны цыган сказал, что власти не знают, сколько в Италии цыган, где они живут и чем занимаются, и заявил о намерении «пересчитать» их, то есть ввести в легальное поле.

Представители ряда международных организаций, включая ООН, обвинили правительство Италии в расизме. Сторонники правительства в свою очередь недоумевают, о каком расизме идет речь, если предлагаются равные правила для всех.

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