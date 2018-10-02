В Петербурге проверят подвальные кафе, чтобы их не затопило кипятком

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM В Петербурге учинят дополнительную проверку инженерных сетей вдоль домов, где в подвальных помещениях расположены кафе и рестораны. Об этом сообщил 2 октября генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка понадобилась после того, как в одном из таких кафе на Измайловском проспекте 28 сентября из-за прорыва трубы с горячей водой погибли двое молодых людей.

По словам Стренадко, у компании есть месяц, чтобы завершить проверочные мероприятия, причем счет подобных заведений идет на тысячи.

«Ведём дополнительную ревизию сетей, где есть подвалы, особенно с кафе, ресторанами, другими заведениями. Готовим официальные письма для владельцев заведений, прописываем, чтобы они следили за безопасностью посетителей, чтобы были предусмотрены аварийные выходы на случай подобных инцидентов», — сказал Стренадко.

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Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук предположил, что в рамках расследования ЧП на Измайловском проспекте рассмотрят вопрос и о входной группе кафе «Типичный Питер», где произошла трагедия. Прорыв теплотрассы случился на улице, в четырех метрах от стены, но кафе сразу затопило горячей водой.

«Думаю, рассмотрят законность перепланировок и наличие дополнительных окон для вентиляции, смотровых окон. Кто был на объекте, тот видел, что сама дверь, по сути, больше чем наполовину ниже нулевой отметки расположена. Вопросы есть, думаю, что внимание этому моменту тоже будет уделено», — заключил Бондарчук.

Добавим, ежегодно на инженерных сетях Петербурга происходит более 5 тыс. дефектов, то есть, примерно по 10 дефектов и аварий в день. В целом, в городе около 30% труб уже выработали свой эксплуатационный срок.

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