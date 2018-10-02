За неделю на Украине заболели корью более пятисот человек, один умер

Киев, , 17:42 — REGNUM За прошедшую неделю на Украине обнаружили 540 новых случаев заболевания корью, сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 2 октября на официальном сайте ведомства.

Среди заболевших 142 взрослых и 398 детей, это на 5% меньше, чем неделей ранее.

Также зафиксирован один летальный случай — во Львовской области от осложнений кори умер трёхлетний ребёнок, который был не привит.

Напомним, недавно вспышка кори была зафиксирована в поселке Твыров Винницкой области. Там заболело около тридцати учеников местной школы.

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