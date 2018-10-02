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Названы место и дата прощания с артистом Романом Карцевым

Общество

2 октября в Москве на 80-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев

Москва, 2 октября 2018, 16:58 — REGNUM  4 октября в Центральном Доме литераторов в Москве состоится прощание с народным артистом России Романом Карцевым, который скончался 2 октября в одной из больниц. Об этом сообщила дочь артиста Елена Кассинская в интервью РИА Новости.

«Зал Центрального Дома литераторов, 4-е число», — сказала она.

По ее словам, церемония прощания в артистом начнется в 11.00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Москве на 80-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев.

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