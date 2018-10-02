Названы место и дата прощания с артистом Романом Карцевым

Москва, 2 октября 2018, 16:58 — REGNUM 4 октября в Центральном Доме литераторов в Москве состоится прощание с народным артистом России Романом Карцевым, который скончался 2 октября в одной из больниц. Об этом сообщила дочь артиста Елена Кассинская в интервью РИА Новости.
«Зал Центрального Дома литераторов, 4-е число», — сказала она.
По ее словам, церемония прощания в артистом начнется в 11.00 мск.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Москве на 80-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев.
Читайте также: Названа причина смерти Романа Карцева
А также: Умер актёр Роман Карцев