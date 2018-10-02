Энергетики не могут связаться с родными петербуржца, погибшего в кипятке

Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Энергетики не могут связаться с родственниками петербуржца, погибшего при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в ночь на 28 сентября. О безуспешных попытках выйти на связь с семьей сообщил 2 октября генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы стараемся взаимодействовать с матерями, это непросто, очень напряженные дни, похороны», — сказал Стренадко.

Напомним, 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустов погибли, когда их накрыло волной кипятка из-за технологического прорыва трубы на Измайловском проспекте, 20 — они были посетителями кафе «Типичный Питер», расположенного в полуподвальном помещении.

«Разговор идет с семьей Андрея Начинкина, он уроженец Пскова. Мы общаемся напрямую с тетей, родной сестрой мамы. С родственниками Максима Шустова, которого вчера похоронили, был один разговор — с его мамой, но состояние было у нее в тот момент не очень хорошее. К сожалению, в последние дни звоним, трубку никто не берет. Нашли телефон бабушки, которая по телевидению выступала. Хочу обратиться к родственниками Максима Шустова, чтобы они вышли на связь, телефоны мы им посылаем, они также есть на сайте», — добавил Стренадко.

Он подчеркнул, что ответственность «Теплосети Санкт-Петербурга» в подобной ситуации застрахована в страховой компании СОГАЗ, сейчас продолжается расследование инцидента, его следует завершить в течение 15 дней, но, полагают в «Теплосети», работа подойдет к концу раньше, чтобы собрать необходимый пакет документов для страховой компании и начать процесс возмещения ущерба семьям погибших.

Как сообщалось ранее, семьям двоих молодых людей, погибших в результате прорыва теплотрассы в Петербурге 28 сентября, выплатят по 2 млн рублей. Кроме того, будут оплачены все расходы на погребение.

Напомним, органами СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Свою проверку ведет также прокуратура Петербурга.

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