На станции МЦК в Москве хотят увековечить память клуба «Торпедо»

Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве будет полностью реконструирован стадион им. Эдуарда Стрельцова: ему присвоят звание «Торпедо» в честь 95-летия со дня основания клуба, а также построят новые спортивные площадки. Об этом на круглом столе в Московской городской думе заявил председатель комитета по спорту и физической культуре Кирилл Щитов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 2 октября. Депутат отметил, что будет вестись строительство боксёрского клуба, здания ФОК и корпуса для занятий борьбой. Также рассматривается возможность возведения отдельного корпуса для «женских» видов спорта, в частности, художественной гимнастики.

«Наша профильная комиссия по спорту Мосгордумы и остальные депутаты будут оказывать поддержку, максимальное содействие, чтобы клуб развивался», — подчеркнул он.

Щитов также сообщил, что от болельщиков «Торпедо» поступило предложение увековечить имя легендарного клуба, чья история тесно переплетена с историей развития самой Москвы, на городском общественном транспорте.

«Мы ведём речь, чтобы такое название проявилось в непосредственной близости от стадиона», — подчеркнул Щитов.

В настоящий момент Мосгордума начала сбор предложений от москвичей по данному вопросу. Планируется, что название «Торпедо» присвоят станции МЦК «Автозаводская».

Как сообщало ИА REGNUM, футбольный стадион московского клуба ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена». Сответствующее соглашение с «Внешэкономбанком» было заключено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Первоначально стадион назывался Ареной ЦСКА имени Григория Федотова. «Внешэкономбанк» вложил в строительство арены $240 млн, в целом реализация проекта потребовала $350 млн рублей.

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