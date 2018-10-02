WSJ: Президент РФ развязал на Украине религиозную войну за собственность

Чикаго, США, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин развязал религиозную войну против Украины, заявил профессор истории чикагского Университета Лойолы Майкл Ходарковский, сообщило 30 сентября издание Wall Street Journal.

Как утверждает профессор из Чикаго, московский патриархат пытается полностью подчинить себе православную церковь на Украине. Лидером сопротивления московской экспансии стал бывший епископ Русской православной церкви Филарет он же Михаил Денисенко, ныне глава религиозной организации «Киевский патриархат».

Залогом обретения религиозной независимости является статус автокефалии, который предоставит украинским раскольникам Константинопольский патриарх. По мнению автора Wall Street Journal, борьба с притязаниями РПЦ равносильна борьбе с самой Россией.

Это противостояние носит, по словам Майкла Ходарковского, крайне ожесточенный характер. Константинопольский патриархат подвергся хакерским атакам и запугиванию, но это не привело к ожидаемому Москвой эффекту.

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Профессор истории из иезуитского университета считает, что истинные причины религиозной распри, начатой РПЦ, сугубо корыстные. Московский патриархат опасается утратить контроль над собственностью на территории Украины.

Основным «грехом» Русской православной церкви, является то что «РПЦ активно продвигает идеи так называемого «русского мира». Особое профессорское негодование вызывает то обстоятельство, что «Кремль использует РПЦ как главную объединяющую силу в стране» и «обеспечивает священников финансами». Главным достижением в борьбе с религиозными происками Москвы станет то, что это «полностью уничтожит российские амбиции на роль лидера православного мира».

Напомним, глава «Киевского патриархата» Филарет ожидает предоставление томоса в течение ближайшей недели. Раскольники открыто декларируют планы по захвату храмов Украинской православной церкви Московского патриархата после получения автокефалии.

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