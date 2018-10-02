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Дело Кирилла Серебренникова направлено в Мещанский суд

Общество

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Седьмой студии»

Москва, 2 октября 2018, 16:37 — REGNUM  Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает 2 октября пресс-служба ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова», — говорится в сообщении.

Все четверо фигурантов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год фигурантами дела была похищена часть средств, выделенных Министерством культуры России на финансирование проекта по поддержке развития и популяризации современного искусства «Платформа».

Сообщается, что уголовное дело направлено прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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