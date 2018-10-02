Генпрокуратуру РФ просят разобраться в ситуации со сносом сквера в Химках

Красногорск, , 16:36 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) просит Генеральную прокуратуру РФ разобраться в ситуации со сносом исторического сквера в Химках. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 октября, снос является незаконным, и соответствующий запрос по данному вопросу был направлен на имя Генпрокурора России Юрия Чайки и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жители Химок выступили против корректировки действующего проекта планировки территории ТПУ «Химки», которую одобрили на градостроительном совете Московской области. Согласно изменениям, сквер по адресу город Химки, улица Железнодорожная планируется включить в зону строительства транспортно-пересадочного узла Химки, площадь которого составляет 12 тыс. кв. метров.

«Существующий проект учитывал интересы жителей и был утвержден губернатором в 2017 году, сквер не попадал в зону транспорта. По мнению гражданских и общественных активистов, проект корректируется в угоду чьим-то коммерческим интересам. Жители района и города обеспокоены тем, что их лишают очередной зеленой зоны, исторического сквера, который к тому же отделял жилой район от железной дороги и инфраструктуры РЖД», — заявил Рашкин.

Проект был утвержден постановлением правительства Московской области от 01.03.2017 года. На обращения людей в правительство региона был дан ответ, что данная программа является региональной и согласования с жителями не требует.

Напоним, как сообщало ИА REGNUM, по вопросу ликвидации исторического сквера и зоны отдыха 3 октября в Государственной думе РФ пройдёт круглый стол с участием представителей общественных организаций и жителей города Химки.