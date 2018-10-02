Вторник, 2 Октября 2018 года
17:04:04 МСК

В Москве к выходным потеплеет до +18 градусов

Общество

Дожди в регионе прекратятся к 6 октября

Москва, 2 октября 2018, 16:27 — REGNUM  Тёплая погода вернётся в Московский регион в предстоящие выходные. Об этом сообщила 2 октября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передаёт ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в течение рабочей недели в столичном регионе будут продолжаться дожди, выпадет около трети месячной нормы осадков.

Однако к субботе, 6 октября, дожди прекратятся и воздух прогреется до 16−18 градусов. Ожидается, что такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели.

Читайте ранее в этом сюжете: К концу рабочей недели в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить