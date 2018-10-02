В Москве к выходным потеплеет до +18 градусов

Москва, , 16:27 — REGNUM Тёплая погода вернётся в Московский регион в предстоящие выходные. Об этом сообщила 2 октября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передаёт ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в течение рабочей недели в столичном регионе будут продолжаться дожди, выпадет около трети месячной нормы осадков.

Однако к субботе, 6 октября, дожди прекратятся и воздух прогреется до 16−18 градусов. Ожидается, что такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели.

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