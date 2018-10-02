К юбилею Грозного 200 чеченских новорожденных получат подарки

Грозный, , 16:24 — REGNUM Родители детей, родившихся после 1 октября 2018 года, получат от властей Чечни комплекты для малышей. Федеральная акция «Подарок новорожденному» стартовала в республике. Сегодня, 2 октября, в республиканском клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой состоялось торжественное вручение первых комплектов, пишет «ИА «Грозный-Информ».

Регион стал вторым субъектом в России после Москвы, который принял участие в акции, проводимой в соответствии с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием детства. Вручение первых наборов для новорожденных приурочено к 200-летию столицы Чечни, которое будет отмечаться 5 октября. Пилотная акция коснется 200 семей.

В комплекте, который получат при выписке из роддома молодые матери, вещи, необходимые в первые месяцы жизни: пеленки, ползунки, боди, бутылочки для кормления и средства гигиены для малыша.

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Реализация проекта «Подарок новорожденному» очень важна в Чечне, считает министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. Такая акция станет поддержкой семьям, в которых традиционно много детей. Он также пообещал поделиться накопленным опытом и знаниями в реализации этого проекта с коллегами в других регионах страны.