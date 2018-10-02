В Британии стартовала кампания по снижению объемов пищевых отходов

Лондон, , 15:54 — REGNUM Британские сети супермаркетов, крупные производители пищевых продуктов и рестораны взяли на себя обязательство сократить количество пищевых отходов к 2030 году. Тем самым около 70 компаний, в числе которых Tesco, Nestle и Coca-Cola, позволят экономить бюджету страны порядка $13 млрд, сообщает Thomson Reuters Foundation.

Отмечается, что указанные средства будут сэкономлены в том случае, если сокращение отходов пищевой индустрии пройдет по всей цепочке — от производителей продуктов до конечных потребителей.

Также сообщается, что в Великобритании принят государственный план по сокращению пищевых отходов. Его действие нацелено на то, чтобы к 2026 году все компании продовольственного рынка с большим числом сотрудников работали над сокращением пищевых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России будет создана новая отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов. Ликвидация свалок — одна из первоочередных задач в сфере экологии, подчеркнул он.

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