В Киргизии насчитали 126 школ, работающих в три и даже четыре смены

Бишкек, , 15:47 — REGNUM В 2 229 школах Киргизии обучаются 1 миллион 123 тысячи учеников. Об этом сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам высокопоставленной чиновницы, только 446 школ работают в одну смену, тогда как 1 657 — в две смены, а остальные из-за сильной загруженности работают в три или даже четыре смены.

«Есть неукомплектованность трех школ в столице, а 22 школы города Бишкек переполнены. Из-за внутренней миграции переполненность наблюдается в столице Киргизии и в Чуйской области», — подчеркнула она.

Также министр отметила, что на завершение строительства 177 объектов образования требуется 6,5 млрд сомов (около 6,2 млрд рублей).

«В этом году будут завершены 44 объекта: 28 школ, 12 спортивных залов, 4 детских сада и другие объекты образования», — уточнила Кудайбердиева.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, сейчас около 18% республиканского бюджета Киргизии направляется в сферу образования. В 2012 году на эти цели тратилось 21,6 млрд сомов (20 млрд рублей), а в 2018 году сумма расходов выросла до 29,7 млрд сомов (около 283 млрд рублей).

Отметим, что в 2017 году в школах республики не хватало 478 учителей. Невзирая на это, министерство образования решило уволить около 3 000 педагогов, обосновывая это желанием «оптимизировать часовую нагрузку».