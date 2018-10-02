Студенты университета Манчестера запретили хлопать на своих мероприятиях

Манчестер, Великобритания, , 15:45 — REGNUM Студенческий союз одного из университетов Великобритании принял решение о запрете аплодисментов на своих спортивных и иных мероприятиях, сообщает британский телеканал Sky News.

С подобной инициативой выступили учащиеся Манчестерского университета, которые согласовали данный запрет на первом собрании союза в этом году. В качестве обоснования своего решения они отметили, что отказ от хлопанья в ладоши поспособствует инклюзивности. Вместо привычных аплодисментов предлагается использовать символ британского языка жестов для выражения одобрения на публике — «джазовые руки».

«Он [запрет] принял решение заменить слышимое хлопанье на мероприятиях студенческого союза, чтобы подтолкнуть студенческие группы к тому, чтобы они делали то же самое — включили хлопанье языком жестов в рамках обучения инклюзивности», — утверждает студенческая газета Mancunion.

Одобрение на это предложение было дано ответственным по вопросам освобождения и доступа Сарой Хан. Против него почти никто не выступил.

Напомним, Сара Хан уже привлекала к себе внимание в июле, когда близкие ей представители студенческого союза закрасили стихотворение «Если» Редьярда Киплинга на здании университета, назвав его расистским. Вместо него, было написано стихотворение «Я поднимаюсь» американской поэтессы и гражданской активистки Майи Энджелоу.