Сроки прошли: свердловский министр просит поспешить с пуском тепла

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Возможность подключения отопления есть у всех жилых домов Свердловской области. Теплоноситель подведён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

При этом в министерстве отмечают, что нередко тепла в квартирах нет потому, что жильцы не желают платить за отопление в сентябре. Также не спешат подключаться ТСЖ и управляющие компании, по заявкам которых дома включают в отопительную сеть.

Министр Николай Смирнов полагает. что на сегодняшний день все сроки вышли, а управляющим компаниям и ТСЖ в ближайшее время необходимо начать теплоснабжение. По его словам, от этого зависит не только комфорт, но и здоровье граждан.

Напомним, в среднем по области к вечеру 1 октября отапливалось 96% домов. В Екатеринбурге этот показатель составлял 93%. А хуже всего ситуация была в Южном управленческом округе региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области отапливается 96% жилья